Erzurum’da asfalt seferberliği: Yenişehir 2. Marketler bölgesi yenileniyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki yol yenileme ve altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Yenişehir 2. Marketler bölgesinde başlatılan asfalt serim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Şehrin dört bir yanında eş zamanlı olarak yürütülen altyapı ve üstyapı seferberliği kapsamında, Yenişehir bölgesinin en yoğun ticaret ve yaşam alanlarından biri olan 2. Marketler bölgesindeki yollar modern bir görünüme kavuşturuluyor. Ekiplerin gece gündüz demeden büyük bir özveriyle sürdürdüğü çalışmaları yakından takip eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yürütülen yatırımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak yatırımları hayata geçiriyoruz"

Eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Yenişehir 2. Marketler bölgemizde asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle görev yaparken, biz de eser ve hizmet belediyeciliği anlayışımız doğrultusunda hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak yatırımları bir bir hayata geçiriyoruz" dedi.

"İlk günkü aşkla devam edeceğiz"

Erzurum'un her noktasına adil ve eşit hizmet götürme gayretinde olduklarını belirten Başkan Sekmen, şehrin geleceğine yönelik kararlılık mesajı verdi. Sekmen, "Erzurum'umuzun her mahallesine aynı hassasiyetle hizmet götürmeye, şehrimizi daha modern ve daha yaşanabilir bir geleceğe taşımaya durmadan, yorulmadan, ilk günkü aşkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yenişehir 2. Marketler bölgesindeki esnaf ve mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yolların yenilenmesiyle birlikte bölgedeki ulaşım konforunun ve ticaret hacminin artacağını belirterek Başkan Sekmen ve belediye ekiplerine teşekkür etti.