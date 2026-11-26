Erzurum'da etkisini iyiden iyiye hissettiren soğuklar kent merkezini dondurdu. Sabah saatlerinde termometrelerin sıfırın altında-9 olduğu Erzurum'da cami şadırvanları buz tuttu.

Kar yağışı sonrası soğukların etkili olduğu Erzurum'da sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarından dolayı olumsuzluklar yaşanıyor. Yollar ve kaldırımlar adeta buz pistlerine döndü, camilerin bahçelerinde bulunan şadırvanlarda buz sarkıtları oluştu.

Meteoroloji uzmanları buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.