Erzurum'da inşaat alanına toplanan binlerce martı dronla görüntülendi - Son Dakika
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Erzurum'da inşaat alanına toplanan binlerce martı dronla görüntülendi

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Erzurum\'da inşaat alanına toplanan binlerce martı dronla görüntülendi
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Erzurum-Ilıca Yolu'ndaki Bilim, Müze, Doğa, Tarih ve Eğitim Parkı inşaat alanında toplanan binlerce martı dronla görüntülendi. Dron yaklaşınca havalanan martıların Erzurum'da yoğun görülmesi dikkat çekti, beslenmek için şehir çöplüğünü tercih ettikleri belirtildi.

Erzurum-Ilıca Yolu üzerinde yapımı devam eden Bilim, Müze, Doğa, Tarih ve Eğitim Parkı'nın inşaat alanında toplanan binlerce martı, drone ile görüntülendi. Dronun yaklaşmasıyla havalanarak uzaklaşan martıların oluşturduğu görüntüler, belgesel sahnelerini aratmadı.

Dron pilotu İsmail Hakkı Danayiyen tarafından kaydedilen görüntülerde, inşaat alanında toplu halde bulunan martıların dronun hareketiyle birlikte havalanarak bölgeden uzaklaştığı görüldü. Deniz kıyılarının simgesi olarak bilinen martıların Erzurum'da bu kadar yoğun görülmesi dikkat çekti.

Soğuk havası, uzun kış mevsimi ve kar yağışıyla bilinen Erzurum'da görülen martıların, beslenmek için şehir çöplüğünü tercih ettikleri biliniyor. Bölgede bir süre daha görülmesi beklenen martıların önümüzdeki günlerde göç etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
HayvanlarErzurumGüncelİnşaatBilimYaşamÇevreDoğaSon Dakika

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