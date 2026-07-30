Erzurum’da kentsel dönüşüm hamlesi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şehir genelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi.

Karayolları Belediye Evleri ve Yoncalık Kentsel Dönüşüm Alanı'ndaki projeleri denetleyen Başkan Sekmen, "Hemşehrilerimizin daha güvenli, daha modern ve daha yaşanabilir alanlara kavuşması adına her projemizi titizlikle takip ediyoruz" dedi.

Sahada yakın takip

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini artırmak ve depreme dayanıklı konutlar üretmek amacıyla kentsel dönüşüm projelerine hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yürütülen çalışmaları sahada incelemek üzere Karayolları Belediye Evleri ve Yoncalık Kentsel Dönüşüm bölgelerini ziyaret etti. Teknik ekipten projelerin son durumu ve ilerleyişi hakkında detaylı brifing alan Sekmen, işçilerle de bir araya gelerek kolaylıklar diledi.

"İhtiyaçları sahada değerlendiriyoruz"

Yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentsel dönüşümün şehrin geleceği için hayati önem taşıdığını vurguladı. Vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Sekmen, şu ifadeleri kullandı: "Karayolları Belediye Evleri ve Yoncalık Kentsel Dönüşüm Alanı'nda yürüttüğümüz çalışmaları yerinde inceleyerek ekip arkadaşlarımızdan son duruma ilişkin bilgi aldık. Hemşehrilerimizin daha güvenli, daha modern ve daha yaşanabilir yaşam alanlarına kavuşması adına her projemizi titizlikle takip ediyor, şehrimizin ihtiyaçlarını sahada değerlendirerek çalışmalarımıza yön veriyoruz. Erzurum'u geleceğe taşırken hem tarihi dokuyu koruyor hem de modern şehircilik anlayışını kente entegre ediyoruz."

Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm hamlesi kapsamında, belirlenen periyotlar dahilinde şehir genelindeki riskli yapıların tahliyesi ve modern konutların inşası koordineli bir şekilde sürdürülüyor.