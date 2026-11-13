Erzurum\'da Toprak Koruma Kurulu, tarım arazileri ve arazi taleplerini görüştü

Erzurum'da tarımsal üretim potansiyelinin korunması ve toprak kaynaklarının verimli değerlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kasım Ayı Toprak Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Aydın Baruş'un başkanlığında düzenlenen toplantıya, kurul üyesi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, il genelindeki tarım arazilerinin korunması, verimli toprakların sürdürülebilir şekilde kullanılması ve arazi kullanımına ilişkin gelen talepler ele alındı.

Gündemde yer alan maddelerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde detaylı olarak görüşüldüğü toplantı, kurul üyelerinin değerlendirmelerinin ardından sona erdi.