Erzurum’da "uzlaştırma ormanı" açıldı: 20 bin fidan toprakla buluşuyor - Son Dakika
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Erzurum’da "uzlaştırma ormanı" açıldı: 20 bin fidan toprakla buluşuyor

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Erzurum’da "uzlaştırma ormanı" açıldı: 20 bin fidan toprakla buluşuyor
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Erzurum’da Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü destekleriyle hayata geçirilen "Uzlaştırma Ormanı", Palandöken Dağı’nda düzenlenen geniş katılımlı bir törenle açıldı.

Erzurum'da Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü destekleriyle hayata geçirilen "Uzlaştırma Ormanı", Palandöken Dağı'nda düzenlenen geniş katılımlı bir törenle açıldı. Toplam 35 hektarlık alanda yaklaşık 20 bin fidanın toprakla buluşacağı proje, hem uzlaşma kültürünü doğayla buluşturuyor hem de şehit yargı mensuplarının hatırasını yaşatıyor.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Palandöken Dağı eteklerinde fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Protokol Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Düzenlenen törene Erzurum Valisi Aydın Baruş, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akif Dorman, Adalet Komisyonu Başkanı Osman Nuri Nayman, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mehmet Yertüm, BAM Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Baro Başkanı Mesut Öner, ilçe kaymakamları, belediye başkan yardımcıları, yargı mensupları ve çok sayıda uzlaştırmacı katıldı.

Uyuşmazlıklar Doğaya Nefes Oluyor

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen uzlaştırma süreçlerinde, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesinin yanı sıra "fidan dikimi" gibi manevi edimler de karara bağlanıyor. Bu kapsamda hayata geçirilen 35 hektarlık Uzlaştırma Ormanı, toplumsal barış ve hoşgörünün simgesi olmanın yanında çevreye de büyük bir katkı sunuyor.

Şehitlerin Anısı Bu Ormanda Yaşayacak

Uzlaştırma Ormanı'nda, görevi başında şehit düşen yargı mensupları ile emniyet güçlerinin aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla da özel fidan dikimleri gerçekleştirildi. Başta Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ve İzmir Adliyesi'ne yönelik hain terör saldırısını engelleyerek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin olmak üzere, tüm şehitlerin anısını gelecek nesillere aktarmak ve kalıcı bir miras bırakmak hedefleniyor.

Yetkililer, toprakla buluşan her bir fidanın barışın, uzlaşının ve geleceğe duyulan sorumluluğun birer simgesi olduğunu belirterek, Uzlaştırma Ormanı'nın Erzurum'a ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
Orman Genel MüdürlüğüAdalet BakanlığıPalandöken DağıErzurumÇevreSon Dakika

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