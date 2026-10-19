Erzurum İspir'de dağ keçileri Melek Erdoğan'ın çatısını mesken tuttu - Son Dakika
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Erzurum İspir'de dağ keçileri Melek Erdoğan'ın çatısını mesken tuttu

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Erzurum İspir\'de dağ keçileri Melek Erdoğan\'ın çatısını mesken tuttu
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Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya Mahallesi'nde yaşayan Melek Erdoğan, evinin çatısı ve bahçesine gelen dağ keçilerini dut dalları ve mısırla elleriyle besliyor. Erdoğan, sürünün liderine 'Kamir' adını verirken kaçak avcılığa karşı da tetikte duruyor.

Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan Melek Erdoğan, sarp kayalıkların ürkek canlıları olan dağ keçileriyle sıra dışı bir dostluk kurdu. Evinin çatısını mesken tutan dağ keçilerini elleriyle besleyen Erdoğan, sürünün liderine ise 'Kamir' adını verdi.

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya Mahallesi'nde ikamet eden Melek Erdoğan, doğal ortamlarında insanlardan kaçmalarıyla bilinen yaban dağ keçileriyle ezber bozan bir bağ kurdu. Bölgedeki sarp arazilerden inerek yerleşim yerine kadar gelen dağ keçileri, Erdoğan'ın evinin çatısını ve bahçesini adeta kendilerine mesken edindi.

Sürünün liderine 'Kamir' adını verdi

Uzun süredir bahçesine gelen dağ keçileriyle yakından ilgilenen Melek Erdoğan, yaban hayvanlarını evinin bahçesindeki dut ağacının dalları ve mısırla besliyor. Zamanla kendisine ve alana tamamen alışan keçilerle dostluğunu ilerleten Erdoğan, dağ keçisi sürüsünün önderliğini yapan hayvana ise 'Kamir' ismini koydu. Kamir'in ve beraberindeki sürünün her gün düzenli olarak bahçeye geldiğini belirten Erdoğan, yaban hayatının bu özel üyelerini elleriyle beslemenin benzersiz bir duygu olduğunu ifade etti.

Hem besliyor hem koruyor

Doğada nadir görülen bu dostluk çerçevesinde Melek Erdoğan, dağ keçilerine sadece yiyecek sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bölgede onlara yönelik oluşabilecek tehditlere karşı da adeta bir gönüllü koruyucu gibi hareket ediyor. Kaçak avcılık başta olmak üzere yaban keçilerinin zarar görmesini engellemek için her an tetikte olan Erdoğan, çevredeki vatandaşların da bu konuda hassas davranması için örnek oluyor.

Türkiye'de koruma altında bulunan ve sarp kayalıkların simgesi olan dağ keçilerinin, bir insanın yaşam alanını güvenli liman olarak seçmesi çevre sakinleri ve doğaseverler tarafından da büyük bir hayranlıkla karşılanıyor.

Melek Erdoğan'ın keçilerle olan ilginç dostluğunu gören profesyonel dağcı Bülent Erkan'da bu anları kayıt altına alarak Erdoğan'a duyarlılığı için teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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