Erzurum Karayazı\'da yaban domuzu sürüsü mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı

Erzurum Karayazı'da yaban domuzu sürüsü mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Karayazı'daki Tosunlu Mahallesi'ne kadar inen yaban domuzu sürüsü, çevrede yaklaşık 2-3 saat dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldı. Mahalle sakinleri, sürünün yerleşim alanına yaklaşmasının endişe verici olduğunu ve dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Tosunlu Mahallesi'nde görülen yaban domuzu sürüsü, mahalle sakinlerini tedirgin etti.
Tosunlu Mahallesi'nde ortaya çıkan yaban domuzları, sürü halinde mahalle çevresinde dolaşırken vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Yaklaşık 2-3 saat boyunca bölgede görülen yaban domuzları, bir süre sonra sürü halinde mahalleden ayrılarak gözden kayboldu.
Özellikle yerleşim alanına kadar yaklaşan yaban domuzları, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
Mahalle sakinleri, yaban domuzlarının yerleşim yerlerine kadar inmesinin endişe verici olduğunu belirterek dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.
Kaynak: İHA
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