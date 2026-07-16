Erzurum Ovası\'ndaki Sarı Kuyruksallayanlar

Temmuz ayında beslenmek için Erzurum Ovası'nı seçen kara başlı sarı kuyruksallayan, avladığı böcekle birlikte objektiflere takıldı.

Sahip olduğu geniş sulak alanlar ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle Doğu Anadolu'nun en önemli kuş rotalarından biri olan Erzurum Ovası, temmuz ayında göçmen kuşların akınına uğruyor. Türkiye'de özellikle sulak otlaklarda üreyen ve böcekçil bir tür olan bu tür, Yakutiye sulak alanında beslenirken görüntülendi. Doğa meraklıları tarafından kaydedilen görüntülerde, gövdesinin alt kısmı parlak sarı, başı ise tamamen siyah olan küçük ötücü kuşun Yakutiye'deki sulak alanda yakaladığı küçük bir böceği gagasıyla tuttuğu anlar yer aldı. Temmuz sıcağında sulak alanın serinliğinde avlanan ve uzun, ince kuyruğunu sürekli aşağı yukarı sallama hareketiyle bilinen bu sevimli canlı, kayaların üzerinde bir süre durduktan sonra gözden kayboldu.

Uzmanlar, sarı kuyruksallayanların genellikle hayvancılık yapılan sulak alanların çevresinde yoğunlaştığını belirtiyor. Hayvanların ürküttüğü veya havada uçuşan sinek, küçük böcek ve omurgasızları avlayarak beslenen bu kuşlar, temmuz ayında artan sinek ve böcek nüfusunu dengeleyerek Erzurum Ovası ve çevresindeki tarım alanlarına büyük katkı sağlıyor. Erzurum Ovası'nın bu renkli misafirleri, yaz boyunca üreme ve beslenme faaliyetlerini tamamladıktan sonra kış aylarını geçirmek üzere Sahra Altı Afrika bölgelerine doğru göç yolculuğuna başlayacak. - ERZURUM