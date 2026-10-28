Eskişehir\'de 29 Ekim hazırlıkları kapsamında binalara dev Türk bayrakları asıldı

Eskişehir'de 29 Ekim hazırlıkları kapsamında binalara dev Türk bayrakları asıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları kapsamında kent merkezindeki kamu binaları, iş merkezleri ve konutlara dev Türk bayrakları asıldı. Cadde ve sokaklardaki bayraklar vatandaşların ilgisini çekerken, bazıları binaları cep telefonuyla görüntüledi.
Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları çerçevesinde kent merkezindeki kamu binaları, iş merkezleri ve konutlar dev Türk bayraklarıyla donatıldı.
Cumhuriyet'in kuruluşunun yıl dönümü öncesinde Eskişehir'in işlek cadde ve sokaklarında bayrak seferberliği yaşandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında birçok binanın dış cephesine metrelerce uzunluktaki dev Türk bayrakları asıldı. Cadde boyunca binaların cephelerini kaplayan kırmızı-beyaz bayraklar kentte bayram coşkusunu hissettirirken, yoldan geçen vatandaşların da ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar bayraklarla kaplanan binaları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Kaynak: İHA
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