Eskişehir'de Cuma Yağışları Bekleniyor

Eskişehir'de havanın cuma günü öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün yayınladığı akşam hava tahmin raporundan alınan verilere göre; bölge genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği bekleniyor. Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevreleri ve Eskişehir'in güneybatı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Beklenen yağışların akşam saatlerinde ise Eskişehir ve Bilecik il geneli ile Bursa'nın güneydoğu kesimlerinde etkisini göstermesi öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 27 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor. - ESKİŞEHİR