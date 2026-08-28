Eskişehir'de Elektrik Kesintisi Trafiği Felç Etti - Son Dakika
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Eskişehir'de Elektrik Kesintisi Trafiği Felç Etti

Eskişehir\'de Elektrik Kesintisi Trafiği Felç Etti
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Eskişehir'de elektrik kesintisi nedeniyle trafik ışıkları sönünce sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Eskişehir'de elektrik kesintisine bağlı olarak trafik ışıklarının yanmadığı bölgede hem araç sürücüleri hem de yayalar zor anlar yaşadı.

Bugün saat 15.20 sıralarında Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi ve çevresinde elektrik kesintisi yaşandı. Kesintiye bağlı olarak bölgedeki trafik ışıkları da yanmamaya başladı. Şehrin en merkezi noktalarından Şair Fuzuli Caddesi ve Atatürk Caddesi'nde trafik ışıklarının yanmaması sebebiyle karışıklık oldu. Caddeler arasında geçiş yapan araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşarken, yayalar karşıdan karşıya geçmeye fırsat bulamadı. Trafik, bölgedeki elektrik akışının normale dönmesiyle birlikte düzeldi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Trafik, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Eskişehir'de Elektrik Kesintisi Trafiği Felç Etti - Son Dakika

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