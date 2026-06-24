Eskişehir\'de Görüntü Kirliliği

Eskişehir'de son zamanlarda artan boş arazilere, çöp konteynerlerinin çevresine veya sokak köşelerine sorumsuzca atılan eski ev eşyaları görüntü kirliliğine sebep oluyor.

Bu örneklerden biri de Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi'nde yer alan boş bir arazide gözlendi. Işıkalp Sokak ile Zeki Sokak'ın kesiştiği noktada bulunan boş araziye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından eskimiş koltuk, yastık ve kanepe gibi atıklar bırakıldı. Çevredeki binaların yakınında bulunan arazide, ev eşyalarının yanı sıra plastik ve karton ambalaj atıklarının da yer aldığı görüldü. Atılan bu eşyalar çevre ve görüntü kirliliğine neden oldu.

Mahalle sakinleri, sokak üzerinde oluşan bu durumun ortadan kaldırılması için yetkililerden temizlik çalışması yapılmasını talep etti. - ESKİŞEHİR