Eskişehir'de gün batımında gökyüzü sarı ve kırmızıya büründü, dronla görüntülendi

Eskişehir'de gün batımı sırasında gökyüzünde oluşan renk tonları dron ile kayda alındı. Dron pilotu Ahmet Araç tarafından çekilen görüntülerde, sarı ve kırmızı tonlara bürünen gökyüzü ile kentin kuş bakışı manzarası yer aldı.

Eskişehir'de akşam saatlerinde gün batımıyla birlikte gökyüzünde görsel bir manzara oluştu. Günün batış anında gökyüzünün sarı ve kırmızı tonlarına bürünmesi havadan görüntülendi. Dron pilotu Ahmet Araç tarafından kaydedilen görüntülerde, batan güneşin ışıklarıyla renklenen gökyüzü ve kentin akşam saatlerindeki görüntüsü yer aldı. Havadan çekilen kareler, şehrin estetik manzarasını gözler önüne serdi.