Eskişehir'de gün batımında gökyüzü sarı ve kırmızıya büründü, dronla görüntülendi - Son Dakika
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Eskişehir'de gün batımında gökyüzü sarı ve kırmızıya büründü, dronla görüntülendi

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Eskişehir'de gün batımı sırasında gökyüzünün sarı ve kırmızı tonlara bürünmesi dronla havadan görüntülendi. Dron pilotu Ahmet Araç'ın çektiği karelerde batan güneşin ışıklarıyla renklenen gökyüzü ve kentin akşam saatlerindeki kuş bakışı manzarası yer aldı.

Eskişehir'de gün batımı sırasında gökyüzünde oluşan renk tonları dron ile kayda alındı. Dron pilotu Ahmet Araç tarafından çekilen görüntülerde, sarı ve kırmızı tonlara bürünen gökyüzü ile kentin kuş bakışı manzarası yer aldı.

Eskişehir'de akşam saatlerinde gün batımıyla birlikte gökyüzünde görsel bir manzara oluştu. Günün batış anında gökyüzünün sarı ve kırmızı tonlarına bürünmesi havadan görüntülendi. Dron pilotu Ahmet Araç tarafından kaydedilen görüntülerde, batan güneşin ışıklarıyla renklenen gökyüzü ve kentin akşam saatlerindeki görüntüsü yer aldı. Havadan çekilen kareler, şehrin estetik manzarasını gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de gün batımında gökyüzü sarı ve kırmızıya büründü, dronla görüntülendi - Son Dakika
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