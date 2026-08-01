Eskişehir'de Hava Açık ve Sıcak - Son Dakika
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Eskişehir'de Hava Açık ve Sıcak

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Meteoroloji, Eskişehir'de havanın az bulutlu ve sıcak geçeceğini, rüzgarın zamanla kuvvetleneceğini bildirdi.

Eskişehir'in içinde bulunduğu bölgede havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle ve akşam saatlerinde zaman zaman kuvvetli eseceği değerlendiriliyor. Eskişehir için güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 36 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Eskişehir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Eskişehir'de Hava Açık ve Sıcak - Son Dakika

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