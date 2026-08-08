Eskişehir'de Hava Durumu

Eskişehir'in içinde olduğu bölgede havanın parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların sabah saatlerinde kuzeyli ve batılı yönlerden yönlerden hafif, ilerleyen saatlerde orta kuvvette, akşam saatlerinde ise zaman zaman kuvvetli eseceği değerlendiriliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 38 derece ile Sarıcakaya ve 37 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.