Eskişehir'de Hava Durumu: Açık ve Sıcak

Eskişehir'in içinde bulunduğu bölgede havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği değerlendiriliyor. Rüzgarların kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kısa süreli kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir.

Öte yandan, günün en yüksek hava sıcaklığının 38 derece ile Sarıcakaya ilçesinde olması beklenirken, en düşük hava sıcaklığının ise 27 derece ile Mihalıççık ilçesinde olacağı tahmin ediliyor. Odunpazarı ilçesinde ise termometrelerin 31 dereceyi göstermesi öngörülüyor. - ESKİŞEHİR