Eskişehir'de Hava Durumu: Bulutlu ve Rüzgarlı

Eskişehir'in içinde olduğu bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın kuzey yönlerden gece ve sabah saatlerinde hafif ve orta kuvvette; öğle ve akşam, saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği değerlendiriliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 31 derece ile Sarıcakaya ve 30 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.