Eskişehir'de hava parçalı ve az bulutlu sürecek, Odunpazarı'nda 22 derece bekleniyor

Eskişehir'de hava parçalı ve az bulutlu sürecek, Odunpazarı'nda 22 derece bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verileri, Eskişehir ve çevresinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağını, sıcaklıkta önemli değişiklik beklenmediğini gösteriyor. Odunpazarı'nda 22, Tepebaşı'nda 21 derece öngörülürken Eskişehir için güncel meteorolojik uyarı bulunmuyor.
Eskişehir'in içinde olduğu bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın güneyli yönlerden zamanla kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor. Eskişehir için güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.
Öte yandan, hava sıcaklığının Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 22, Tepebaşı ilçesinde ise 21 dereceye kadar ulaşacağı öngörülüyor.
Kaynak: İHA
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