Eskişehir'de Hava Sıcaklıkları Yükseliyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Hava Sıcaklıkları Yükseliyor

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Sarıcakaya'da hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Genelde az bulutlu bir gün olacak.

Eskişehir'de 1 ila 3 derece artması beklenen hava sıcaklığının Sarıcakaya ilçesinde 40 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın Eskişehir'in kuzeyli yönlerinden hafif ve orta kuvvette, bugün öğle saatlerinde Bursa çevrelerinde kısa süreli ve kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 40 derece ile Sarıcakaya ve 38 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Eskişehir'de Hava Sıcaklıkları Yükseliyor - Son Dakika

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