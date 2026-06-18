Eskişehir\'de Kedilere Özel Ev

Eskişehir'de bir vatandaş, sokak kedilerini korumak amacıyla kartondan yaptığı evlerin üzerine bıraktığı notla mahallelinin vicdanına seslendi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Bahçeler Sokak'ta yaşayan kedilerin yağış, soğuk ve dış etkenlerden korunması için kolları sıvayan duyarlı bir vatandaş, kartondan iki adet kedi evi tasarladı. Hazırladığı yuvaları kaldırım kenarına yerleştiren vatandaş, kedilerin sığınağı olan bu evlerin zarar görmemesi veya yerinden kaldırılmaması için de üzerine yazılı bir not bıraktı. Karton yuvaların duvarına "Lütfen kedi evine dokunmayalım." yazılı bir kağıt asan vatandaşın bu örnek davranışı, çevreden geçen diğer vatandaşların dikkatini çekti. - ESKİŞEHİR