Eskişehir'de sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor, sıcaklık 1-3 derece düşecek

Eskişehir'de sağanak yağış olacağı, hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın güney ve doğu yönlerden eseceği tahmin ediliyor. Eskişehir için güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de hava sıcaklığının Odunpazarı ilçesinde 20, Tepebaşı ilçesinde ise 19 dereceye kadar ulaşacağı öngörülüyor.