Eskişehir'de Sağanak Yağış ve Pus Bekleniyor

Eskişehir'de akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışın etkili olacağı, gece saatlerinde ise yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı, sonrasında ise parçalı ve az bulutlu olacağı değerlendiriliyor. Bu gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi görüleceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise Eskişehir genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden sabah ve gece saatlerinde hafif, öğle ve akşam saatlerinde ise orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 18 derece ile Sarıcakaya ilçesinde olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR