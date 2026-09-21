Eskişehir\'de yırtılan dev Eskişehirspor bayrağı için sakinler çözüm bekliyor

Eskişehir'de yırtılan dev Eskişehirspor bayrağı için sakinler çözüm bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi'nde iki bina arasına asılan dev Eskişehirspor bayrağı zamanla yırtılıp parçalandı. Yıpranan bayrağın değiştirilmemesi çevre sakinlerinin tepkisini çekti ve sakinler ilgili kurumlardan çözüm bekliyor.
Eskişehir'de iki bina arasına asılan ve yırtılıp parçalanan dev Eskişehirspor bayrağının değiştirilmemesi tepki çekti.
Odunpazarı İlçesi'ne bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi Ercan Sokak üzerinde 2 binanın arasına asılan dev bir Eskişehirspor bayrağı bulunuyor. Sokakta güzel bir görüntü oluşturan bayrak, zaman içerisinde yırtılıp parçalandı. Yıpranan bayrağın değiştirilmemesi ise görenlerin tepkisine sebep oldu. Çevre sakinleri, ilgili kurumların konuyla ilgili çalışma yapmalarını talep ediyor.
Kaynak: İHA
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