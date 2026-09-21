Eskişehir\'de yırtılan dev Eskişehirspor bayrağı için sakinler çözüm bekliyor

Eskişehir'de iki bina arasına asılan ve yırtılıp parçalanan dev Eskişehirspor bayrağının değiştirilmemesi tepki çekti.

Odunpazarı İlçesi'ne bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi Ercan Sokak üzerinde 2 binanın arasına asılan dev bir Eskişehirspor bayrağı bulunuyor. Sokakta güzel bir görüntü oluşturan bayrak, zaman içerisinde yırtılıp parçalandı. Yıpranan bayrağın değiştirilmemesi ise görenlerin tepkisine sebep oldu. Çevre sakinleri, ilgili kurumların konuyla ilgili çalışma yapmalarını talep ediyor.