Eskişehir\'de yoğun sis görüş mesafesini düşürünce sürücüler yavaşlamak zorunda kaldı

Eskişehir'de sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, özellikle yüksek kesimlerde hayatı ve ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Kentin merkezinde ve yüksek rakımlı noktalarda etkili olan sis dalgası, görüş mesafesini yer yer metrelerce düşürdü.

Eskişehir kent genelinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Özellikle yüksek kesimler olan Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya ve Erenköy mahallelerinde sabah saatlerinde yoğunlaşan sis tabakası nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte büyük güçlük çekti. Görüş mesafesinin oldukça azalması üzerine araç sürücüleri hızlarını düşürerek trafikte ilerlemek zorunda kaldı. Trafik akışının kontrollü sağlandığı noktalarda olumsuzluk yaşanmaması adına sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, sabah işe ve okula gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Öte yandan, Eskişehir'in yüksek kesimlerini etkisi altına alan bu yoğun sis manzarası, havadan dron ile görüntülendi. Çekilen hava görüntülerinde kentin üzerini kaplayan sis bulutu adeta bir deniz oluştururken, şehrin silüeti sis arasında kayboldu.