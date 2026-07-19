Eskişehir\'deki Kamelyada Çatı Hasarı

Eskişehir'de bulunan bir kamelyanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle delik açıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi'nde yer alan Plevne Özgürlük Parkı'ndaki bir kamelyada hasar meydana geldi. Park içerisinde yer alan ahşap kamelyanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir delik açıldığı görüldü. Kamelyanın üst çatısındaki kaplamanın kırılması sonucu oluşan hasarın nedeni henüz bilinmiyor. - ESKİŞEHİR