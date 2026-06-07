Eskişehir ve Afyon'da Orman Yangınları İçin Giriş Yasaklandı - Son Dakika
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Eskişehir ve Afyon'da Orman Yangınları İçin Giriş Yasaklandı

07.06.2026 15:00
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Eskişehir ve Afyonkarahisar'da ormanlık alanlara giriş, orman yangınlarını önlemek için yasaklandı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinde, muhtemel orman yangınlarını önlemek amacıyla ormanlık alanlara girişler belirli tarihler arasında yasaklandı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, yaz aylarında artan sıcaklıklar ve nüfus hareketliliği nedeniyle oluşabilecek orman yangını risklerini en aza indirmek amacıyla birtakım kararlar aldı. Sorumluluk sahasında bulunan Afyonkarahisar'da 1 Haziran'dan, Eskişehir'de ise 15 Haziran'dan itibaren ormanlık alanlara girişler geçici süreliğine yasaklandı. Komisyon toplantılarının ardından alınan karara göre, Afyonkarahisar illerinde Vali Dr. Naci Aktaş başkanlığında 21 Nisan 2026'da toplanan Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, 1 Haziran - 31 Ekim tarihleri arasında ormanı halka kapattı. Eskişehir'de ise Vali Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında 18 Mayıs 2026 tarihinde yapılan toplantıda, yasağın 15 Haziran - 15 Ekim tarihleri arasında uygulanması kararlaştırıldı.

Jandarma ve orman ekipleri sıkı denetim yapacak

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklentisi ve yangın riskleri göz önünde bulundurularak; 6831 sayılı Orman Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve İçişleri Bakanlığı genelgeleri uyarınca alınan karara uymayanlar hakkında işlem yapıacak. Yasak dönemi boyunca orman işletme müdürlüğü ekipleri, jandarma ve ilgili kolluk kuvvetleri ormanlık alanlarda kesintisiz devriye faaliyeti yürütecek. Yasağı çiğneyen vatandaşlara idari para cezası uygulanacak ve haklarında adli işlem başlatılacak.

Piknik alanları ve mesire yerleri muaf tutuldu

Açıklanan kararda yasak kapsamı dışında kalan noktalar da netlik kazandı. Resmi kuruluşu olan ve faal olarak hizmet veren orman parkları (piknik-mesire yerleri), ekoturizm alanları, milli park ve tabiat parkları ile görevli personel bu yasaktan muaf tutulacak.

"Kontrollü bile olsa ateş yakmak yasak"

Karar doğrultusunda, orman parkları ve izin verilen tescilli alanlar haricinde kalan tüm ormanlık bölgelerde sosyal ve sportif etkinlikler, doğa yürüyüşleri ile bisiklet gezileri tamamen yasaklandı. Ayrıca ormana yakın alanlarda anız ve bağ-bahçe temizliği yapmak, mangal veya semaver yakmak gibi kontrollü de olsa yangına sebebiyet verebilecek her türlü eyleme yasak getirildi.

Yetkililer, vatandaşları orman yangınları konusunda duyarlı olmaya davet ederek, ormanlık alanlarda herhangi bir ateş veya duman görülmesi durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil İhbar Hattı'na bildirimde bulunulması gerektiğini ve resmi açıklamalar dışındaki bilgi kaynaklarına itibar edilmemesini önemle hatırlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Eskişehir ve Afyon'da Orman Yangınları İçin Giriş Yasaklandı - Son Dakika

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