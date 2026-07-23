Evrenseki Sahili\'nde Caretta Yuva Kafesi Çalındı

Antalya Manavgat Evrenseki Sahili'nde caretta carettaların yumurta bıraktığı yuvanın zarar görmemesi için üzerine konulan ahşap çerçeve, doğa ve çevre koruma amaçlı bir dernek üyeleri olduğu belirtilen kişilerce sökülerek 100 metre ileriye bırakıldı. Sabah yuvanın üzerindeki çerçevenin olmadığını gören işletme sahibi Ercan İşbilir, güvenlik kamerasını izlediğinde gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Manavgat Evrenseki Sahili'nde Su Sporları İşletmecisi Ercan İşbilir, tespit ettiği caretta yumurtalarının bulunduğu yuvanın üzerine, Su Sporları Merkezinin yakınındaki otel tarafından vatandaşları bilgilendirmek ve yuvadaki yumurtaları korumak amacıyla ahşap kafes yaptırdı. Kafes bugün sabah saatlerinde doğa ve çevre koruma amaçlı bir derneğin üyeleri olduğu belirtilen kişiler tarafından yaklaşık 100 metre uzaklığa taşındı.

Hayatının bu sahilde geçtiğini, aynı zamanda Su Ürünleri Mühendisi olduğunu belirten Caretta Su Sporları Merkezi sahibi Ercan İşbilir, "Geçtiğimiz yıl su sporları merkezimizin Ilıca tarafında bir caretta yuvası bulmuş ve kendi imkanlarımızla korumaya almıştık. 13 Temmuz sabahı sahile geldiğimde bu kez merkezimizin Çolaklı tarafında bir carettanın yumurta bıraktığını fark ettim. Tesisimizin sahili içerisinde bulunduğu otel yetkililerine durumu bildirdim. Çok memnun oldular. Yumurtaların korunması amacıyla güzel bir ahşap kafes hazırlayıp üzerine de herkesin görebileceği şekilde 4 ayrı dilde hazırlanmış bir tabela koydular. Başta turist çocukları olmak üzere turistler büyük ilgi gösterdi" dedi.

Bugün sabah geldiğimde yuvanın üzerindeki kafesin olmadığını gördüğünü anlatan İşbilir, "Otelin sahildeki görevlisi kafesin 100 metre ileride olduğunu söyledi. Yuvanın zarar görmemesi için iş yerimdeki kameralardan bir tanesini yuvanın bulunduğu yere çevirmiştim. Güvenlik kamerasını izlediğimde saat 05.20 sıralarında 1'i kadın 3 kişinin geldiğini, bir süre kafesin başında bekledikten sonra bir şeyler yazdıklarını ve kafesi alıp götürdüklerini gördüm. Kafesin üzerinde sanki yuva bugün bulunmuş gibi bugünün tarihi ve bugüne kadar hiç görmediğimiz doğa ve carettaları korumak amaçlı derneğin ismi yazıyordu. İnsanın aklı ermiyor, hem doğayı ve carettaları koruma görevini üsteleneceksin, hem de caretta yuvasının üzerindeki kafesi alıp gideceksin. Bu durum doğrudan hırsızlığa da giriyor. Sanki kafesi kendileri getirmiş, yuvayı kendileri bulmuş izlenimi veriyorlar. Ben burada caretta yumurtası olduğundan emin olmak için Antalya'dan aynı zamanda arkadaşım olan uzmanlar getirdim ve yumurta olduğundan emin oldum. Böyle bir şeye akıl sır erdirmek mümkün değil. Bu oluşum bu sahillerde çalışma yaptığını söylerken ben burada yumurta olduğunu bildirmek için mesaj atmama rağmen bana geri dönüş yapmadılar. Ama benim bulduğum yumurtaların üzerindeki kafesi alıp gitmeyi biliyorlar. Burada caretta yuvasına denize ulaşana kadar sahip çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. - ANTALYA