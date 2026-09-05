Ferizli\'de yasa dışı avcılıkta kullanılan paraketeler imha edildi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı avcılıkta kullanılan parakete düzenekleri ve av araçları ele geçirilerek imha edildi.

Ferizli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Ferizli Avcılar ve Atıcılar Derneği iş birliğiyle Kavakdüzü mevkiinde gerçekleştirilen saha denetiminde, doğal yaşama zarar veren yasa dışı av araçları ile parakete düzenekleri tespit edildi. Ekiplerce sudan ve araziden çıkarılan kaçak av araçları ile düzenekler el konularak imha edildi.