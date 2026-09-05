Ferizli'de yasa dışı avcılıkta kullanılan paraketeler imha edildi
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde ihbar üzerine harekete geçen ekipler, doğal yaşama zarar veren yasa dışı av araçlarını ve parakete düzeneklerini ele geçirdi. Ferizli Avcılar ve Atıcılar Derneği iş birliğiyle yapılan denetimlerde imha edilen araçlar, doğal yaşamın korunması amacıyla sudan ve araziden çıkarıldı.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı avcılıkta kullanılan parakete düzenekleri ve av araçları ele geçirilerek imha edildi.
Ferizli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Ferizli Avcılar ve Atıcılar Derneği iş birliğiyle Kavakdüzü mevkiinde gerçekleştirilen saha denetiminde, doğal yaşama zarar veren yasa dışı av araçları ile parakete düzenekleri tespit edildi. Ekiplerce sudan ve araziden çıkarılan kaçak av araçları ile düzenekler el konularak imha edildi.
Kaynak: İHA
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