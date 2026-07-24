Fırat Nehri\'nde Dev Balık Kaçtı

Elazığ'da Fırat Nehri'nin Kömürhan Köprüsü yakınlarında balık avlayan amatör balıkçı Furkan Yeşilkaya, oltasına takılan dev balığı kaçırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Elazığ ile Malatya'yı birbirine bağlayan Fırat Nehri'nin Kömürhan Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Amatör balıkçı Furkan Yeşilkaya'nın oltasına büyük bir balık takıldı. Bir süre balığı sudan çıkarmaya çalışan Yeşilkaya, verdiği mücadeleye rağmen oltasının kopması sonucu balığı kaçırdı.

Yaşanan heyecan dolu anlar, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde dev balığın oltayı zorladığı ve kısa süre sonra oltayı kopararak gözden kaybolduğu anlar yer aldı.