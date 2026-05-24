Başkan Er: "Malatya'mızın geleceği için önemli bir aks oldu" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Er: "Malatya'mızın geleceği için önemli bir aks oldu"

Başkan Er: "Malatya\'mızın geleceği için önemli bir aks oldu"
24.05.2026 15:17  Güncelleme: 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, deprem sonrası yeniden inşa edilen Fuzuli Caddesi'nin Kurban Bayramı öncesi çift gidiş çift geliş olarak trafiğe açıldığını duyurdu. Cadde, şehrin ticaret merkezi ve önemli bir aksı olarak geleceğe kazandırıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Fuzuli Caddesinin Kurban Bayramı öncesi trafiğe açıldığının müjdesini vererek, önemli ticaret merkezlerinden olan caddenin Malatya'nın geleceği için önemli bir aks olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yeniden inşa edilen Fuzuli Caddesi, yeni yüzüyle araç ve yaya trafiğine açıldı.

Cadde üzerinde incelemede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Yıllardır Malatya halkının ticaret merkezlerinden ve ana akslarından birisi olan Fuzuli Caddesi'ni söz verdiğimiz gibi trafiğe açtık" ifadelerini kullandı.

Şehri ayağa kaldırırken sadece depremin yaralarını sarmadıklarını aynı zamanda geleceğin Malatya'sını oluşturduklarını dile getiren Başkan Er, bu kapsamda şehrin önemli akslarından biri olan Fuzuli Caddesinde de önemli bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Fuzuli Caddesinin Malatya'nın önemli ticaret merkezlerinden birisi olduğuna dikkat çeken Başkan Er, şunları kaydetti; "Fuzuli Caddemiz depremden önce sadece tek yönlü olarak hizmet veriyordu. Malatya halkı için çok önem arz eden bu caddemizi genişletmek için depremi fırsata çevirdik. Bu kapsamda geleceğin Malatya'sını inşa ederken geleceğin caddelerini de şehrimize kazandırıyoruz. Biz, Fuzuli Caddesi planlanırken çeşitli müdahalelerde bulunduk. Bu kapsamda caddemiz çift gidiş çift geliş olarak düzenlendi. Burası çok daha erken bitebilirdi ancak Malatya'mızın geleceği için bu dokunuşları yapmamız gerekiyordu. Malatya'mızın geleceği için önemli bir aks oldu" dedi.

Caddenin çift gidiş çift geliş yönlü düzenlemesiyle Kernek'ten Güney Kuşak Yoluna bağlanacağını aktaran Başkan Er, bu sayede şehir merkezinin trafik akışında bir rahatlama olacağını ifade etti.

Fuzuli Caddesinin Malatya'nın geleceğini için önemli bir aks haline geldiğini ifade eden Başkan Er, "Caddenin yanındaki Saray Mahallemizde ve Akpınar çarşı altında 3100 araçlık otoparkımız olacak. Otoparklarımız faaliyete geçtiğinde Kışla, İnönü ve Fuzuli caddelerimizde park yasağı olacak. Bununla birlikte trafik akışı düzenli bir hale gelecek. Bu anlamda da güzel bir cadde aksı oluştu. Caddenin yenilenmesiyle birlikte Kernek ve Kanalboyu da yeniden canlanacak. Bayram öncesi Caddeyi hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın mutluluğun yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Fuzuli Caddesinin Kurban Bayramı öncesi trafiğe açılmasının önemli olduğunu dile getiren Başkan Er, "Bayram öncesi Fuzuli Caddemizi trafiğe açacağımızın sözünü vermiştik. Ufak tefek imalatlar devam ediyor, ciddi bir ağaçlandırma yaptık. Şehri inşa ederken 'Yeşil Malatya' ibaresini hiçbir zaman dilimizden düşürmüyoruz. Fuzuli Caddemizi yeniden düzenlerken buradaki 60 ağacı başka yerlere deplase ettik. Şu ana kadar cadde üzerine 139 ağaç dikildi, yapılacak çalışmalarla birlikte toplam 210 ağaç dikilmiş olacak. Her yönüyle geleceğin caddesini oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Türkülere konu olan ve Fuzuli Caddesinin bağlantı noktasında yer alan Kernek'te de önemli bir projeyi hayata geçireceklerini aktaran Başkan Er, "Kernek Parkını 7 dönemden 35 dönüme çıkaracağız. Parkın çevresinde yıkım ve kamulaştırma çalışmaları tamamlandı. Kernek'te hayata geçireceğimiz projeyle birlikte Malatya'mız için yeni bir yaşam alanı oluşturacağız" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Belediye, Malatya, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Başkan Er: 'Malatya'mızın geleceği için önemli bir aks oldu' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti

15:58
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrılıyor: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrılıyor: Geri gelmek üzere çıkıyorum
15:30
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
15:27
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
14:53
DEM Parti’den CHP Genel Merkezi’ne polis operasyonuna ilk tepki
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki
14:27
CHP Genel Merkezi’nde arbede Onlarca polis içeri girdi
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 16:13:23. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Er: "Malatya'mızın geleceği için önemli bir aks oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.