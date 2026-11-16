Gaziantep Büyükşehir M12 hattını Güneyşehir'i merkeze 13 dakikada bir seferle bağladı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir M12 hattını Güneyşehir'i merkeze 13 dakikada bir seferle bağladı

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Gaziantep Büyükşehir M12 hattını Güneyşehir\'i merkeze 13 dakikada bir seferle bağladı
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güneyşehir'de M12 hattını şehir merkezine bağladı. 16 Kasım 2026 itibarıyla hizmete giren hat, 30 kilometrelik güzergahta Güneyşehir ile Çarşı arasında 13 dakikada bir sefer yaparak vatandaşların merkeze ulaşımını kolaylaştıracak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım ağını güçlendirmek ve vatandaşların toplu ulaşım hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak amacıyla Güneyşehir'de M12 hattını şehir merkezine bağladı.

Günlük yaklaşık 8 bin yolculuğun gerçekleştiği Güneyşehir'de ulaşımı kolaylaştıracak hat ile 16 Kasım 2026 itibarıyla hizmet vermeye başladı.

30 kilometrelik güzergahta 13 dakikada bir sefer

Güneyşehir ile Çarşı arasında ulaşım sağlayacak M12 hattı, 30 kilometrelik güzergahta hizmet verecek. Hat kapsamında 13 dakikada bir düzenlenecek seferlerle vatandaşların şehir merkezine ulaşımı daha hızlı, kolay ve konforlu hale getirilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, hayata geçirdiği yeni ulaşım hatlarıyla kent genelinde toplu ulaşım imkanlarını geliştirmeye ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir M12 hattını Güneyşehir'i merkeze 13 dakikada bir seferle bağladı - Son Dakika
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