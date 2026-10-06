Gaziantep Oğuzeli\'nde başlayan yeşil zeytin hasadında ürün 100 liradan satılıyor

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sofralık yeşil zeytin hasadı başladı. Tarlalardan hasat edilen yeşil zeytinler tatlandırıldıktan sonra kışın kahvaltı sofralarının değişilmez lezzeti olarak tüketiliyor.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sofralık yeşil zeytin hasadı başladı. İlçedeki tarlalarda zeytin ağaçlarından toplanan yeşil zeytinler, evlerde çekirdeği çıkarıldıktan sonra iki hafta süren tatlandırma işlemine tabi tutuluyor. Su dolu bidon yada kovalarda günlük olarak suyu değiştirilerek tatlandırılan yeşil zeytinler daha sonrasında yemeye ve satışa hazır hale geliyor. Kent merkezindeki tezgahlarda da yerini alan yeşil zeytinlerin kilosu 100 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

"Ekim ayı itibariyle yeşil zeytini toplamaya başlarız"

Ekim ayı ile birlikte yeşil zeytin hasadına başladıklarını söyleyen 76 yaşındaki Ali Rıza Akaslan, "Ekim ayı itibariyle yeşil zeytini toplamaya başlarız. Evlere götürürüz. Sofralarda kırarak çekirdeğini çıkarırız. Sonrasında da tatlandırma işlemini yaparız. Su dolu kovalarda acısı gidene kadar suyu tekrar tekrar değiştirerek tatlandırma işlemi yaparız. Sonrasında da sofraya ve satışa hazır hale gelir" dedi.

Babasıyla birlikte zeytin hasadı yapan Mehmet Akaslan ise, "Oğuzeli yöresinde Ekim ayı ile birlikte zeytin hasadı başlamış olur. Sonrasında kırılarak çekirdeği çıkarıldıktan sonra tatlandırma işlemi yapılır. Tatlandırma işlemi 2 haftalık süreçte kovalarda günlük suyu değiştirilerek gerçekleşir. Tatlandıktan sonra sofraya taze olarak gelir ve yemeye hazır halde olur. Pazarlardaki piyasa değeri ise 100 lira civarındadır" diye konuştu.