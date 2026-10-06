Gaziantep Oğuzeli'nde başlayan yeşil zeytin hasadında ürün 100 liradan satılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep Oğuzeli'nde başlayan yeşil zeytin hasadında ürün 100 liradan satılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Oğuzeli\'nde başlayan yeşil zeytin hasadında ürün 100 liradan satılıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sofralık yeşil zeytin hasadı başladı. Tarlalardan toplanan zeytinlerin çekirdeği çıkarıldıktan sonra iki hafta boyunca suyu değiştirilerek tatlandırılıyor; kent merkezindeki tezgahlarda kilosu 100 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sofralık yeşil zeytin hasadı başladı. Tarlalardan hasat edilen yeşil zeytinler tatlandırıldıktan sonra kışın kahvaltı sofralarının değişilmez lezzeti olarak tüketiliyor.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sofralık yeşil zeytin hasadı başladı. İlçedeki tarlalarda zeytin ağaçlarından toplanan yeşil zeytinler, evlerde çekirdeği çıkarıldıktan sonra iki hafta süren tatlandırma işlemine tabi tutuluyor. Su dolu bidon yada kovalarda günlük olarak suyu değiştirilerek tatlandırılan yeşil zeytinler daha sonrasında yemeye ve satışa hazır hale geliyor. Kent merkezindeki tezgahlarda da yerini alan yeşil zeytinlerin kilosu 100 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

"Ekim ayı itibariyle yeşil zeytini toplamaya başlarız"

Ekim ayı ile birlikte yeşil zeytin hasadına başladıklarını söyleyen 76 yaşındaki Ali Rıza Akaslan, "Ekim ayı itibariyle yeşil zeytini toplamaya başlarız. Evlere götürürüz. Sofralarda kırarak çekirdeğini çıkarırız. Sonrasında da tatlandırma işlemini yaparız. Su dolu kovalarda acısı gidene kadar suyu tekrar tekrar değiştirerek tatlandırma işlemi yaparız. Sonrasında da sofraya ve satışa hazır hale gelir" dedi.

Babasıyla birlikte zeytin hasadı yapan Mehmet Akaslan ise, "Oğuzeli yöresinde Ekim ayı ile birlikte zeytin hasadı başlamış olur. Sonrasında kırılarak çekirdeği çıkarıldıktan sonra tatlandırma işlemi yapılır. Tatlandırma işlemi 2 haftalık süreçte kovalarda günlük suyu değiştirilerek gerçekleşir. Tatlandıktan sonra sofraya taze olarak gelir ve yemeye hazır halde olur. Pazarlardaki piyasa değeri ise 100 lira civarındadır" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerGaziantepEkonomiOğuzeliZeytinGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında “pişmanlık“ sürprizi Yüzde 90’ı geri adım attı Fon soruşturmasında "pişmanlık" sürprizi! Yüzde 90'ı geri adım attı
A Milli Takım’da tarihi düşüş Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık
Sedat Peker’e canlı yayında hakaret etmişti Silahlı saldırıya uğradı Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı Evlerini satışa çıkarıyorlar Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı! Evlerini satışa çıkarıyorlar
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
11:09
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası Menajerler önerdi
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası! Menajerler önerdi
11:00
300 kilo olunca spora başladı Son halini görenler tanıyamıyor
300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
09:28
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
09:11
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari
Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 11:17:24. #.0.3#
SON DAKİKA: Gaziantep Oğuzeli'nde başlayan yeşil zeytin hasadında ürün 100 liradan satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei