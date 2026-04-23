Gaziantep\'te 23 Nisan\'da fidanlar toprakla buluşturuldu

Gaziantep'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde fidan dikme programı düzenlenerek yüzlerce fidan toprak buluşturuldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106. yıl dönümü nedeniyle fidan dikme programı düzenledi. "Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller" projesi çerçevesinde Şehitkamil ilçesi Pir Sultan Mahallesi Parkı'nda düzenlenen programla yüzlerce fidan toprak buluşturuldu. Fidan dikim töreninde Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için dualar edildi. Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bayram dolayısıyla makamını devrettiği Beren Özdemir, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, valilik makamını devrettiği Eylül Lina Yıldız, il protokolü ve çok sayıda çocuk katıldı.

"Yarın bu çocuklarımız kocaman bilgi ormanına dönüşecek"

Programda konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bugün çok özel bir mahalledeyiz. Biz bunu yıllardır yapıyoruz. Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller projesini 11 yıldır yapıyoruz. Bu süreçte valimiz ve üst düzey yöneticilerimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Günümüz dünyasında yeşil şehirler kurmalıyız. O yüzden bugün bu güzelliği bizimle paylaşmak için gelen herkese çok teşekkür ediyorum. İnancımıza göre güzellik paylaşınca büyüyor. Bugün her bir fidan aslında çocuklarımız. Yarın bu çocuklarımız kocaman bilgi ormanına dönüşecek. Gelecek emin ellerde. Gelecek siz çocuklarda. Atatürk'ün bize bıraktığı bilimi ve aklı kutup yıldızımız yaparak yol haritamızı oluşturuyoruz. Cumhurbaşkanımızın siz çocuklara olan güvenini bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.

"Bayramımızı ağaç dikerek kutluyoruz"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise "Meclisimizin açılışının 106'ncı yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz. Umudu, geleceği, çocukları en iyi sembolleştiren, en iyi temsil eden ağaçtır. 'Hep beraber ağaç dikelim' dedik ve onun için bir aradayız. Bu sefer bayramımızı ağaç dikerek kutluyoruz. Biz geleceğe dair çok umutluyuz. Harika bir neslimiz, harika gençlerimiz, harika evlatlarımız geliyor ve onlarla hepimiz gurur duyuyoruz. Bu vesileyle de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha büyük bir gururla tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi makamlarını temsili olarak devralan çocuklar da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, mahalle sakinleri ve çocuklar birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi. - GAZİANTEP