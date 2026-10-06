Gaziantep'teki forumda kadınların iklim liderliği ve COP31 perspektifi ele alındı - Son Dakika
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Gaziantep'teki forumda kadınların iklim liderliği ve COP31 perspektifi ele alındı

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Gaziantep\'teki forumda kadınların iklim liderliği ve COP31 perspektifi ele alındı
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Gaziantep'te düzenlenen İklim Çevre, Kadın 2030-Yöneten Kadın Liderler Forumu'na Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da katıldı. Forumda kadınların iklim ve çevre dönüşümündeki liderliği ile COP31 sürecine yönelik yol haritası değerlendirildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Gaziantep'te düzenlenen İklim Çevre, Kadın 2030-Yöneten Kadın Liderler Forumu'na katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı ve Prof. Dr. Esra Cenkci ile 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde Gaziantep'te düzenlenen "İklim Çevre, Kadın 2030 - Yöneten Kadın Liderler Forumu"na katıldı.

Spesifik çalışma masaları bilgi paylaşımı

Forumda, kadınların iklim ve çevre dönüşümündeki liderliği ele alındı. Karar alma mekanizmalarında kadınların etkinliğinin artırılmasından somut iklim eylemlerine kadar geniş bir perspektifin değerlendirildiği programda, bu alanda izlenecek yol haritası üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. İklim Çevre, Kadın 2030-Yöneten Kadın Liderler Forumu kapsamında oluşturulan, kadın rektörler, rektör yardımcıları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı spesifik çalışma masalarında Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı ve Prof. Dr. Esra Cenkci de yer alarak katkıda bulundular.

Kadınların karar alma süreçlerindeki rolü ele alındı

Forum kapsamında, iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm sürecinde kadınların üstlendiği ve üstlenebileceği liderlik rolüne dikkat çekildi. Yerelden küresele uzanan süreçte kadınların karar mekanizmalarında daha güçlü şekilde yer almasının, iklim politikalarının oluşturulması ve uygulanmasındaki önemine vurgu yapıldı.

COP31'e Antalya'dan güçlü hazırlık

Dünyanın önemli iklim buluşmalarından biri olan COP31'in Antalya'da gerçekleştirilecek olmasının, Türkiye ve Antalya açısından önemli bir fırsat oluşturduğu belirtildi. Forumda, COP31'e giden süreçte kadınların iklim eylemindeki görünürlüğünün ve karar alma süreçlerindeki etkisinin artırılması, yerelden küresele uygulanabilir ve somut adımlar geliştirilmesi hedefi ortaya konuldu. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da yer aldığı forum, kadın liderlerin iklim ve çevre alanındaki deneyimlerinin paylaşılması ve COP31 sürecine yönelik ortak bir perspektif oluşturulması açısından önemli bir buluşma olarak gerçekleştirildi.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve COP31 Baş Yöneticisi Fatma Varank, UN Women Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond ile kamu, akademi, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerinin katıldı.

Kaynak: İHA
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