Gaziantep\'ten 10 okula Yeşil Bayrak

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Uluslararası Final Üniversitesi iş birliğinde yürütülen Yeşil Okullar Projesi kapsamında Gaziantep'ten 10 okul "Yeşil Bayrak" almaya hak kazanırken, projenin Türkiye ortağı olan Gaziantep Ticaret Borsası da (GTB) organizasyona sunduğu katkılar dolayısıyla plaketle ödüllendirildi.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği, Uluslararası Final Üniversitesi ve Gaziantep Ticaret Borsası iş birliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yeşil Okullar Projesi Ödül Töreni, Acapulco Resort Otel'de yoğun katılımla gerçekleştirildi.

"Doğal ve Kültürel Miras" temasıyla düzenlenen proje kapsamında öğrenciler, doğanın korunması ve kültürel değerlerin yaşatılmasına yönelik hazırladıkları çalışmalarla dikkat çekti. Program, öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı projelerin sergilendiği stantların ziyaret edilmesiyle başladı, ardından ödül töreniyle devam etti.

Londra, Gaziantep, Elazığ, Adana ve Hatay'dan gelen okulların yanı sıra KKTC'nin farklı bölgelerinden 100'ün üzerinde okulun yer aldığı etkinlikte, öğrenciler ve eğitimciler çevre bilinci ile sürdürülebilir yaşam kültürünü teşvik eden çalışmalarını katılımcılarla paylaşma fırsatı buldu.

Törene, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu, Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Asbaşkanı İbrahim Taşel, GİKAD Yeşil Dönüşüm Koordinatörü Prof. Dr. Şerife Gündüz, GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, okul yöneticileri, koordinatör öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destekleriyle yürütülen proje kapsamında, GTB koordinasyonunda çalışmalara katılan 10 okul, yıl boyunca çevre bilinci, sürdürülebilir yaşam, doğal kaynakların korunması ve kültürel mirasın yaşatılmasına yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi.

Okullarda yürütülen çalışmalar kapsamında öğrenciler çevre ve sürdürülebilirlik temalı projeler geliştirirken, doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalık çalışmaları da hayata geçirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen törende ise okulların yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar ve proje çıktıları koordinatör öğretmenler tarafından katılımcılara sunuldu.

Gaziantep'ten Kürşat Tüzmen Ortaokulu, Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sevinç Göymen Ortaokulu, Şehit Polis Mehmet Çelik İlkokulu, Mehmet Erdemoğlu Anaokulu, Gökçe-Gözde Uslu Anaokulu, Mehmet Ali Alevli İlkokulu, Hasan Süzer Anadolu Lisesi, Sabriye Küncülü Anaokulu ve Yıldırım Beyazıt Anaokulu yürüttükleri çalışmalar sonucunda Yeşil Bayrak almaya hak kazandı.

Projenin Türkiye ortağı olarak çalışmalarını sürdüren GTB, geçen yıl Gaziantep'ten iki okulun yer aldığı projede bu yıl 10 okulun Yeşil Bayrak başarısına ulaşmasına katkı sağlayarak önemli bir gelişime öncülük etti.

Çevre bilincinin yaygınlaştırılması, sürdürülebilir yaşam kültürünün desteklenmesi ve okullarda yürütülen çalışmaların koordinasyonuna sunduğu katkılar dolayısıyla Gaziantep Ticaret Borsası, törende plaketle ödüllendirildi. Borsa adına plaketi, Genel Sekreter Özgür Bayram, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanın eşi Nilden Bektaş Erhürman'ın elinden aldı.

GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, Gaziantep'ten projeye katılan okul sayısının bir yıl içerisinde iki okuldan 10 okula yükselmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, okulların çevre bilinci, sürdürülebilir yaşam ve kültürel mirasın korunmasına yönelik ortaya koyduğu çalışmaların projenin ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından son derece kıymetli olduğunu söyledi.

Yeşil Okullar Projesi'nin yalnızca çevre farkındalığı oluşturan bir eğitim çalışması olmadığını, aynı zamanda öğrencilerin yaşadıkları çevreye karşı sorumluluk duygusu geliştirmelerine katkı sunduğunu ifade eden Bayram, "Çocuklarımızın doğaya, çevreye ve kültürel değerlerimize sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor. Gaziantep'ten projeye katılan okullarımızın gösterdiği gayret ve elde ettikleri başarı bizleri gururlandırmıştır" dedi.

Bayram, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm paydaş kurumlara, okul yöneticilerine, koordinatör öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, Yeşil Okullar Projesi'nin önümüzdeki yıllarda daha fazla okulun katılımıyla büyüyerek devam etmesini temenni etti - GAZİANTEP