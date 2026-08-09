Gazipaşa’da makilik alanda yangın

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Zeytinada Mahallesi Sazak Mevkii'nde makilik alanda başlayan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Kara yolu kenarındaki yangın sebebiyle Gazipaşa-Anamur kara yolunun trafiğe kapatıldığı ve geçişlerin kontrollü olarak yapıldığı bildirildi.

Akşam saat 22.00 sıralarında başlayan yangın için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle ulaşımın güvenli şekilde sağlanabilmesi amacıyla Gazipaşa-Anamur D 400 kara yolu zaman zaman araç trafiğine kapatılarak trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

Yangının çıkış nedeni ve etkilediği alanla ilgili çalışmalar devam ederken, ekiplerin bölgedeki müdahalesi sürüyor.