Gebze’nin sokakları dereye döndü, vatandaşlar mahsur kaldı - Son Dakika
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Gebze’nin sokakları dereye döndü, vatandaşlar mahsur kaldı

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Gebze’nin sokakları dereye döndü, vatandaşlar mahsur kaldı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde akşamüzeri başlayan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle cadde ve bulvarlar göle döndü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akşamüzeri başlayan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle cadde ve bulvarlar göle döndü. Mevlana Mahallesi'nde alt geçit üstü dere yatağını andırırken, Bahardere Caddesi'nde vatandaşlar mahsur kaldı.

Yağıştan en çok etkilenen bölgelerden biri olan Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Bulvarı'nda su taşkınları yaşandı. Bulvar üzerinde yer alan Arif Nihat Asya Okulu önündeki alt geçidin üst kısmı, biriken yoğun yağmur suları nedeniyle adeta dere yatağına döndü. Yolda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Öte yandan yine Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Bahardere Caddesi'nde yükselen su seviyesi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Cadde üzerinde suya kapılan ve yolda kalan bazı sürücüler ile vatandaşlar mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye belediye ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, mahsur kalan vatandaşların kurtarılması ve biriken suların tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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