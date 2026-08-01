Gençler doğada kamp yaparak Düzce’yi keşfediyor - Son Dakika
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Gençler doğada kamp yaparak Düzce’yi keşfediyor

Gençler doğada kamp yaparak Düzce’yi keşfediyor
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Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen doğa kampı etkinliğinde gençler, spor faaliyetlerinden gökyüzü gözlemine kadar birçok etkinliğe katılarak unutulmaz anlar yaşadı.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen doğa kampı etkinliğinde gençler, spor faaliyetlerinden gökyüzü gözlemine kadar birçok etkinliğe katılarak unutulmaz anlar yaşadı.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik düzenlenen sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Yaz dönemi boyunca çok sayıda organizasyona imza atan müdürlük, bu kez Gençlik Ofisi üyesi gençleri doğa kampında bir araya getirdi. Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Aydınpınar Şelalesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte gençler, doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı buldu. Kamp programı kapsamında trekking, voleybol ve ok atma gibi çeşitli spor aktiviteleri düzenlenirken, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın riski ve yangınlara müdahale yöntemleri hakkında eğitim verildi. Etkinlikte teleskopla gökyüzü gözlemi yapılırken, gençler kamp ateşi etrafında bir araya gelerek şarkılar söyledi ve çeşitli etkinliklere katıldı. Organizasyon boyunca yeni arkadaşlıklar kuran gençler, keyifli anlar yaşadı. Düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren gençler, kendilerine sunulan imkanlar dolayısıyla Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye teşekkür etti. Gençlik Ofisi aracılığıyla düzenlenen etkinliklerden haberdar olduklarını belirten katılımcılar, bundan sonraki organizasyonlara da katılmak istediklerini ifade etti. Düzce Belediyesi yetkilileri ise gençlerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Gençler doğada kamp yaparak Düzce’yi keşfediyor - Son Dakika

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