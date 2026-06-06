Gençler İçin Çilek Hasadı Etkinliği

Muğla Valiliği himayesinde yürütülen Gençlik Yılı etkinlikleri kapsamında Yatağan'ın Bencik Mahallesi'nde çilek hasadı yapılırken, gençlerin üretim kültürü ve mesleki becerilerle yetişmesinin önemine dikkat çekildi.

Muğla Valiliği'nin himayelerinde yürütülen Gençlik Yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda Yatağan'ın Bencik Mahallesi'nde çilek hasadı yapıldı. Etkinlikte tarımsal üretimin yerinde gözlemlenmesi sağlanırken, emeğin, üretimin ve mesleki becerilerin sürdürülebilir kalkınmadaki rolüne dikkat çekildi. Gençlerin yalnızca akademik başarıyla değil, üretim kültürü ve girişimcilik bilinciyle de desteklenmesinin önemi ifade edildi. Program kapsamında ayrıca Bencik İlkokulu ve Bencik Ortaokulu ziyaret edilerek öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelindi. Görüşmelerde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda değer üreten, sorumluluk sahibi ve beceri temelli öğrenme yaklaşımını benimseyen nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. - MUĞLA