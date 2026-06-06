Gençler İçin Çilek Hasadı Etkinliği - Son Dakika
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Gençler İçin Çilek Hasadı Etkinliği

Gençler İçin Çilek Hasadı Etkinliği
06.06.2026 11:22
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Muğla'da gençler, çilek hasadı ile üretim kültürü ve mesleki beceriler konusunda bilgilendirildi.

Muğla Valiliği himayesinde yürütülen Gençlik Yılı etkinlikleri kapsamında Yatağan'ın Bencik Mahallesi'nde çilek hasadı yapılırken, gençlerin üretim kültürü ve mesleki becerilerle yetişmesinin önemine dikkat çekildi.

Muğla Valiliği'nin himayelerinde yürütülen Gençlik Yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda Yatağan'ın Bencik Mahallesi'nde çilek hasadı yapıldı. Etkinlikte tarımsal üretimin yerinde gözlemlenmesi sağlanırken, emeğin, üretimin ve mesleki becerilerin sürdürülebilir kalkınmadaki rolüne dikkat çekildi. Gençlerin yalnızca akademik başarıyla değil, üretim kültürü ve girişimcilik bilinciyle de desteklenmesinin önemi ifade edildi. Program kapsamında ayrıca Bencik İlkokulu ve Bencik Ortaokulu ziyaret edilerek öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelindi. Görüşmelerde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda değer üreten, sorumluluk sahibi ve beceri temelli öğrenme yaklaşımını benimseyen nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Eğitim, Muğla, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Gençler İçin Çilek Hasadı Etkinliği - Son Dakika

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