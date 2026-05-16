Gençlik Parkı'nda Bahar Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlik Parkı'nda Bahar Coşkusu

16.05.2026 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Gençlik Parkı, baharın gelişiyle mor sümbüllerle dolup taşarken ziyaretçi akınına uğradı.

Ankara'nın simgelerinden Gençlik Parkı'nda baharın gelmesiyle sümbüller açtı. Parka başkentlilerden yoğun ilgi gösterildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Gençlik Parkı'nda baharın gelişiyle renkli görüntüler oluştu. Havaların ısınmasıyla kentin simgesi Gençlik Parkı, renk değiştirdi. Gri şehir imajını geride bırakan park, özellikle mor sümbülleri ve sakuralarıyla baharı karşıladı. Bu görsel şöleni kaçırmak istemeyen başkentlilerin yanı sıra yerli ve yabancı turistler; temiz havanın tadını çıkarmak ve sümbüller arasında fotoğraf çektirmek için parkın yolunu tuttu.

"Sümbüller Allah'ın yarattığı çok güzel çiçekler"

Ankara'ya gezmek için geldiğini söyleyen Afganistanlı Abdulbasir Samadi Gençlik Parkı'nın çok güzel bir manzarası olduğunu belirterek, "Her şeyiyle harika, Ankara çok güzel bir yer. Gezilecek yerleri var. Kaleye de gittik, kaleden sonra buraya gittik. Maşallah çok güzel, havalar da güzel. Mevsimleri de çok güzel. Ankara'nın havası da çok güzel. Güzel çiçekler var maşallah. Şu güzelliklere bakar mısınız, Allah'ın güzelliklerine? Çok beğendim ben. Bahar ayları olduğu için yeşillik çok. Sümbüller Allah'ın yarattığı çok güzel çiçekler. Maşallah çok güzel açan çiçekleri var" diye konuştu.

"Ankara baharıyla güzel"

Gençlik Parkı'na gezmeye ve sümbülleri görmeye gelen Birsen Yücel ise "Ankaramız'a çok güzel bir bahar geldi. Sümbüller açtı. Sakuralar açtı. Gençlik Parkı'nda da çok güzel gezilecek yerler var. Burada çok güzel sümbüller var, gelsinler görsünler. Ankara baharıyla güzel. Gerçi her şeyiyle güzel. Grisiyle, mavisiyle güzel ama sümbülleriyle ve Gençlik Parkı ile ayrı bir güzelliği var. Çok güzel, çok seviyoruz. Arkadaşlarımızla eğlenmek için geldik buraya" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Gençlik Parkı'nda Bahar Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:48
Galatasaray’dan yeni sezonun ilk bombası Bir milli yıldız geliyor
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! Bir milli yıldız geliyor
13:25
Sadettin Saran’dan Fenerbahçe’ye son kıyak Yıldız isimle anlaştı
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
12:26
ATM’lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor Eliniz boş dönebilirsiniz
ATM'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:11:01. #7.13#
SON DAKİKA: Gençlik Parkı'nda Bahar Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.