Gercüş\'te Bahar Hasadı Başlıyor

Batman'ın Gercüş ilçesinde bahar aylarının gelmesi birlikte, bölgedeki çiftçiler tarlalarda hummalı bir çalışma dönemine girdi. Kış uykusundan uyanan toprak, çiftçilerin yoğun emeğiyle yeniden canlanırken, Gercüş ve çevre köylerindeki tarımsal faaliyetler drone kameralarına yansıdı.

Havadan çekilen görüntülerde, kışın ardından gelen ılık hava dalgasıyla birlikte Gercüş ve bağlı köylerinin adeta yeşil bir örtüyle kaplandığı gözler önüne serildi. Eşsiz doğa manzaralarının tarım arazileriyle birleştiği bölge, izleyenlere görsel bir şölen sunuyor. Drone ile kaydedilen görüntülerde çiftçilerin bağ ve bahçelerdeki renkli ve yoğun mesaisi dikkat çekiyor. Bir yanda traktörlerin arkasına bağlanan modern ilaçlama makineleriyle bağların bakımı ve ilaçlaması yapılırken, diğer yanda engebeli arazilerde hala geleneksel yöntemlerin korunduğu görülüyor.

Bağ ve bahçelerde hummalı bir şekilde çalışan köylüler, yeni sezonun bereketli geçmesi için günün ilk ışıklarıyla birlikte mesaiye başlıyor. Toprağın havalandırılması, ağaçların budanması ve ilaçlama işlemlerinin eş zamanlı yürütüldüğü Gercüş köyleri, hem üretimin canlılığını hem de baharın tüm renklerini bir arada barındırıyor. Çiftçiler, doğanın sunduğu bu uyanışla birlikte emeklerinin karşılığını alacakları hasat dönemini umutla bekliyor. - BATMAN