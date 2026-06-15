Gökçeada ve Trakya Hastalıktan Ari Bölge İlan Edildi - Son Dakika
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Gökçeada ve Trakya Hastalıktan Ari Bölge İlan Edildi

Gökçeada ve Trakya Hastalıktan Ari Bölge İlan Edildi
15.06.2026 12:56
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Ali Eroğlu, Gökçeada ve Trakya'nın şap hastalığından ari bölge statüsünü değerli buluyor.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Gökçeada ve Trakya'nın hastalıktan ari bölge statüsüne ilişkin elde edilen başarıyı son derece değerli buluyoruz; bu sonucun ülkemizde yeni ari bölgelerin oluşturulmasına öncülük edeceğine inanıyoruz" dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) nezdinde yürütülen çalışmalar neticesinde Gökçeada ile Trakya'nın şap hastalığından ari bölge ilan edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hayvan hastalıklarının önlenmesi, üreticilerin ekonomik kayıplarının azaltılmasına doğrudan katkı sağlamaktadır"

Hayvan sağlığının insan sağlığından ve çevre sağlığından ayrı düşünülemeyeceğini aktaran TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) nezdinde yürütülen çalışmalar sonucunda Gökçeada'nın ve Trakya'nın şap hastalığından ari bölge olarak ilan edildiğinin duyurulması, ülkemiz hayvancılığı, veteriner halk sağlığı ve uluslararası ticaret açısından son derece önemli ve sevindirici bir gelişmedir. 'Hastalıktan ari bölge' statüsü; güçlü bir veteriner sağlık altyapısının, etkin sürveyans sistemlerinin, bilimsel temelli hastalık kontrol programlarının, düzenli laboratuvar analizlerinin, hayvan hareketlerinin etkin şekilde denetlenmesinin ve koruyucu veteriner hekimlik uygulamalarının başarısının uluslararası düzeyde tescil edilmesidir. Günümüzde hayvan sağlığı; insan sağlığından, gıda güvenliğinden ve çevre sağlığından ayrı düşünülemez. Hayvan hastalıklarının önlenmesi üreticilerin ekonomik kayıplarının azaltılmasının yanı sıra güvenilir gıda arzının sürdürülmesi, zoonotik hastalık risklerinin azaltılması ve toplum sağlığının korunmasına da doğrudan katkı sağlamaktadır" açıklamasında bulundu

"Unutulmamalıdır ki hastalıktan ari statüsü, veteriner hekimlik hizmetlerinin etkinliğinin somut bir göstergesidir"

Ari statüsü kalıcı ve kendiliğinden sürdürülebilen bir kazanım olmadığını vurgulayan Eroğlu, "Hastalıktan ari bölgeler; hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemekte, hayvansal üretimde verimliliği artırmakta, üreticilerin ekonomik kayıplarını azaltmakta, güvenilir gıda üretimini desteklemekte, ihracat imkanlarını geliştirmekte, kırsal kalkınmaya katkı sunmakta ve toplum sağlığının korunmasına hizmet etmektedir. Bu başarının temelinde ise veteriner hekimlerin yürüttüğü koruyucu sağlık hizmetleri bulunmaktadır. Hastalıkların erken teşhisi, sürveyans çalışmaları, aşılama programları, biyogüvenlik uygulamaları, karantina tedbirleri, laboratuvar analizleri ve epidemiyolojik değerlendirmeler veteriner hekimlerin bilgi ve deneyimiyle hayata geçirilmektedir. Hastalıktan ari statüsü, aynı zamanda veteriner hekimlik hizmetlerinin etkinliğinin ve bilimsel gücünün de somut bir göstergesidir. Ancak unutulmamalıdır ki hastalıktan ari statüsü kalıcı ve kendiliğinden sürdürülebilen bir kazanım değildir. Bu statünün korunabilmesi için etkin sürveyans programlarının devam ettirilmesi, erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi, laboratuvar altyapılarının geliştirilmesi, biyogüvenlik önlemlerinin tavizsiz uygulanması ve yeterli sayıda veteriner hekimin istihdam edilmesi büyük önem taşımaktadır. Hastalıklarla mücadelede ortaya çıkabilecek en küçük zafiyet, yılların emeğiyle elde edilen bu önemli kazanımların kaybedilmesine neden olabilmektedir" şeklinde konuştu.

"Gökçeada ve Trakya'nın hastalıktan ari bölge statüsüne ilişkin elde edilen başarıyı son derece değerli buluyoruz"

Hayvan sağlığının güvence altına alınmasının toplum sağlığının korunmasında temel unsurlardan biri olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, Gökçeada ve Trakya'nın hastalıktan ari bölge statüsüne ilişkin elde edilen başarıyı son derece değerli buluyoruz; bu sonucun ülkemizde yeni ari bölgelerin oluşturulmasına öncülük edeceğine inanıyoruz. Bu önemli başarının elde edilmesinde emeği bulunan, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan meslektaşlarımıza, laboratuvar personeline, yetiştiricilerimize ve sürece katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak; hayvan sağlığının korunması, güvenilir gıda üretiminin sürdürülebilirliği, zoonotik hastalıklarla mücadele ve toplum sağlığının geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara bilimsel katkı sunmaya, tedavi ve koruyucu veteriner hekimlik hizmetlerinin önemini vurgulamaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Ali Eroğlu, Ekonomi, Sağlık, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Gökçeada ve Trakya Hastalıktan Ari Bölge İlan Edildi - Son Dakika

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