Gökkuşağı Tepeleri\'nde Eşsiz Gün Batımı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yer alan ve halk arasında 'Gökkuşağı Tepeleri' olarak bilinen Kız Tepesi Tabiat Anıtı, gün batımında dron ile havadan görüntülendi. Milyonlarca yıllık Jeolojik katmanların batan güneşin kızıl ışıklarıyla bütünleştiği anlar, adeta görsel bir şölen sundu.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaklaşık 10 milyon yıllık bir geçmişe sahip olan ve renkli toprak yapısıyla dikkat çeken Kız Tepesi Tabiat Anıtı, gün batımı saatlerinde masalsı görüntülere sahne oldu. Mimarisiyle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının odak noktası haline gelen tepeler, gün batımında havadan kaydedilen dron görüntüleriyle kendine hayran bıraktı.

Sarı, kahverengi, kırmızı ve gri tonlarındaki farklı mineral katmanlarının batan güneşin süzülen ışıklarıyla buluşması, alana adeta devasa bir doğal tablo havası kattı. Batan güneşin tepelerin keskin girintilerine düştüğü anlarda ortaya çıkan ışık, izleyenleri gökyüzünden eşsiz bir görsel yolculuğa çıkardı.

2019 yılında Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilerek koruma altına alınan Kız Tepesi, hem jeolojik yapısı hem de sunduğu panoramik manzaralarla bölge turizmine ve görsel sanatlara hizmet etmeye devam ediyor.