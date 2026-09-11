Gölbaşı İncek\'te 300 dönümlük alanda yangın kontrol altına alındı

Gölbaşı'nın İncek bölgesinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına Gölbaşı Belediyesi ekipleri müdahale etti.

Gölbaşı İncek Taşpınar Mahallesi'nde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlere, Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangının büyümesini önlemek amacıyla ekipler yoğun bir çalışma yürütürken, bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara İtfaiyesi ekipleri de sevk edildi. Yangına havadan da helikopterlerle müdahale edilirken, ekiplerin koordineli çalışması sonucunda alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının yeniden başlamaması ve muhtemel risklerin ortadan kaldırılması amacıyla bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

"Ekiplerimiz vakit kaybetmeden olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, yangının haber alınmasının ardından belediye ekiplerinin vakit kaybetmeden bölgeye yönlendirildiğini belirterek, yangının yerleşim alanlarına ulaşmasının önüne geçildiğini söyledi. Odabaşı, "İncek bölgemizde çıkan yangını büyük bir hassasiyetle takip ettik. Yangının rüzgarın etkisiyle hızla büyümesi üzerine Gölbaşı Belediyesi ekiplerimiz vakit kaybetmeden olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti. Özellikle yerleşim yerlerine doğru ilerleyen alevlerin önünün kesilmesi bizim için büyük önem taşıyordu. Ekiplerimizin hızlı ve özverili müdahalesiyle yangının büyümesi engellendi. Orman Genel Müdürlüğü, Ankara İtfaiyesi ve TOMA'larla birkaç koldan yangına müdahale edildiği için alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Bir tarafından da dronelarla çekimler yapılarak soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Bununla geçmiş olsun ancak 300 dönümlük bir alanda ağaçlarımız, canlarımız yangından etkilenmiş durumda. İnşallah, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Tarım ve Orman Bakanlığımızla işbirliği yaparak burayı yeniden ağaçlandırırız. Gönül ister ki keşke bu yangınlar olmasa. Bu yangınlarla birlikte yetişmiş ağaçlarımız, doğal yaşam yok oluyor. Bizim için acı bir olay, gerçekten üzgünüz. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.