Gölcük\'te 3 bin 534 ilkokul öğrencisine sıfır atık eğitimi verildi

Gölcük'te ilkokul çağındaki çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla 3 bin 534 öğrenciye sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimi verildi.

Gölcük Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında ilçe genelindeki çevre hareketini sürdürüyor. 24 ilkokulu tek tek ziyaret eden uzman ekipler, konferans salonlarında düzenlenen interaktif eğitimlerle çocuklara çevre bilincini aşıladı. Görsel materyallerle desteklenen sunumlarda minik öğrencilere, çevre korumanın önemi eğlenceli bir dille anlatıldı.

Eğitimlerde, günlük yaşamda sıkça karşılaşılan atıkların doğru yönetilmesine dikkati çeken uzmanlar, evde ve okulda oluşan atıkların nasıl ayrıştırılması gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi. Çocuklara; kağıt, plastik, cam ve metal gibi geri dönüştürülebilir malzemelerin çöp olmadığı, aksine ekonomiye ve doğaya kazandırılabilecek birer değer olduğu vurgulandı.

Sadece atık yönetimiyle sınırlı kalmayan programda öğrencilere, kaynakların tasarruflu kullanımı ve çevre kirliliğinin önüne nasıl geçilebileceği de aktarıldı. Ayrıca eğitimler kapsamında ilçenin farklı noktalarında öğrencilerle birlikte atık toplama ve ayrıştırma etkinlikleri düzenlendi. - KOCAELİ