Gölyaka\'da Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Gölyaka ilçesine bağlı Değirmentepe Köyü'nde yürütülen sathi kaplama (soğuk asfalt) çalışmalarını tamamladı.

Gölyaka ilçesine bağlı Değirmentepe Köyü'nde köy yollarının ulaşım güvenliği ve konforunu artırmaya yönelik gerçekleştirilen sathi kaplama çalışmaları sona erdi. Çalışmalar kapsamında yol altyapısında gerekli düzenlemeler yapılırken, köy yollarının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlandı.

Düzce İl Özel İdaresi ekiplerinin kırsal ulaşım ağını güçlendirmeye yönelik yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını planlanan program doğrultusunda sürdüreceği bildirildi.