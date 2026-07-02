Yaralı leylek için seferber oldular - Son Dakika
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Yaralı leylek için seferber oldular

Yaralı leylek için seferber oldular
02.07.2026 18:02  Güncelleme: 18:04
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Manisa'nın Gördes ilçesinde cami bahçesinde bitkin ve yaralı halde bulunan leylek, vatandaşın ihbarıyla jandarma ve belediye ekipleri tarafından koruma altına alındı. Tedavisi yapılan leyleğin doğal yaşamına kazandırılması hedefleniyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde cami bahçesinde bitkin ve yaralı halde bulunan leylek, vatandaşın duyarlılığı sayesinde koruma altına alındı. Tedaviye alınan leyleğin iyileşmesinin ardından yetkililere teslim edilerek doğal yaşamına kazandırılması hedefleniyor.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde yaşayan Osman Şahin Dursun, cami bahçesinde bitkin ve yaralı halde bir leylek buldu. Durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildiren Dursun, yaralı leyleği Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti.

Jandarma ekipleri tarafından teslim alınan leylek, tedavisinin yapılması amacıyla Gördes Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan yaralı leyleğin sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Yetkililer, tedavisinin tamamlanmasının ardından leyleğin İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceğini, burada yapılacak değerlendirmelerin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılmasının planlandığını bildirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Jandarma, Manisa, Gördes, Yaşam, Çevre, Cami, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yaralı leylek için seferber oldular - Son Dakika

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