Gümüşhane'de istinat duvarı ve kaldırım çöktü, Vali Atay anayolun açılmasını istedi - Son Dakika
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Gümüşhane'de istinat duvarı ve kaldırım çöktü, Vali Atay anayolun açılmasını istedi

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Gümüşhane\'de istinat duvarı ve kaldırım çöktü, Vali Atay anayolun açılmasını istedi
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Gümüşhane\'de istinat duvarı ve kaldırım çöktü, Vali Atay anayolun açılmasını istedi
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Gümüşhane'de otopark alanındaki yaklaşık 10 metre uzunluğundaki istinat duvarı ve kaldırım çöktü. Anayol araç trafiğine kapatılırken Vali Cevdet Atay yolun en kısa sürede açılmasını istedi.

Gümüşhane'de Harşit Çayı kenarında devam eden otopark çalışmasının bulunduğu alanda çöken istinat duvarı ve üzerindeki kaldırım nedeniyle kentin en işlek noktalarından biri olan anayol araç trafiğine kapatıldı. Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlatırken, Vali Cevdet Atay da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Hasanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harşit Çayı Islah ve Otopark Düzenleme Sahası içerisinde bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çökmeyle birlikte duvarın üzerindeki kaldırım ve anayolun bir bölümünde de çökme ve çatlaklar oluştu.

Çökme sırasında kaldırım üzerinde herhangi bir vatandaşın bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından bölgede trafik ve çevre güvenliği tedbirleri alınırken, ilk etapta kontrollü sağlanan trafik akışı, alınan yeni tedbirler doğrultusunda anayolun tamamen araç trafiğine kapatılmasıyla durduruldu.

Vali Atay bölgede incelemelerde bulundu

Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, beraberindeki heyetle birlikte bugün olay yerinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden çökmenin meydana geliş nedeni, bölgedeki mevcut durum ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Atay, hasarlı bölgede gerekli teknik incelemelerin titizlikle yapılması ve vatandaşların can güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirlerin kesintisiz sürdürülmesi talimatını verdi.

Öte yandan, Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlatırken, Vali Atay çalışmaların ivedilikle tamamlanması, ulaşım güvenliğinin sağlanması ve yolun en kısa sürede yeniden trafiğe açılması için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanmasını istedi.

Kaynak: İHA
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