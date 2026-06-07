Eskişehir'de artan hava sıcaklıklarından olumsuz etkilenen güvercinlerin süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.
Eskişehir Hamamyolu Caddesi'ndeki Yediler parkında sıcaklardan bunalan kuşlar serinlemek için süs havuzuna girdi. Akan suyun altında kanat çırpan kuşlar, havuzda yıkanarak sıcak havanın etkisini azaltmaya çalıştı. Parkta dinlenen vatandaşlar, güvercinlerin keyifli anlarını ilgiyle izledi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Çevre › Güvercinler Sıcaklardan Kaçış Arıyor - Son Dakika
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